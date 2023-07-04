В Офисе президента оценили угрозу теракта на Запорожской АЭС как 50 на 50.

"С одной стороны, россияне понимают: мир смотрит внимательно. И они понимают последствия юридического характера, в том числе для "Росатома" — они будут однозначно, если что-то Россия захочет сделать", — заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Также Подоляк раскритиковал главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси, заявив, что тот "устраивает клоунаду" и недостаточно жестко реагирует в адрес России на заявления Украины об угрозе теракта на станции.

Ранее в украинской армии объявили о подготовке россиянами провокации на территории Запорожской АЭС. По данным ВСУ, сегодня на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. Их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины.

Между тем аналитики американского Института изучения войны считают, что Россия вряд ли решится на радиационный инцидент на Запорожской АЭС, о чем не только предупреждают ВСУ, но и заявлял президент Владимир Зеленский.