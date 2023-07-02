Аналитики американского "Института изучения войны" считают, что Россия вряд ли решится на радиационный инцидент на Запорожской АЭС, о чем недавно заявил президент Владимир Зеленский.

Об этом говорится в отчете ISW.

"Россия не сможет контролировать последствия этого инцидента, что снизит ее способность действовать и управлять на оккупированном юге Украины", - считают эксперты "Института".

ISW полагает, что последствия радиологического инцидента в настоящее время "перевешивают любые выгоды для российских сил".

При этом Россия, вероятно, будет использовать такую угрозу "для сдерживания украинских контрнаступательных действий и ослабления поддержки западной военной помощи Украине".

Ранее в "Энергоатоме" заявляли, что в случае подрыва Запорожской АЭС Украина может узнать об этом только через несколько часов, поскольку не имеет прямого доступа к радиационному контролю из-за россиян.

Подробнее о том, что происходит вокруг Запорожской АЭС, мы анализировали в нашем материале.

Война в Украине идет 493-й день. Мы следим за новостями 2 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей прибывают новые подразделения российской армии. На Лиманском направлении продолжаются атаки россиян с целью выйти на левый берег Северского Донца.

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