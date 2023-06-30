Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что специалисты МАГАТЭ не увидели признаков подготовки РФ теракта на Запорожской АЭС. При этом он не исключил, что "все может случиться".

Об этом сообщает France24.

По словам Гросси, ситуация на АЭС после подрыва каховской дамбы "серьезная", но постепенно стабилизируется.

"Первоначальные меры руководством станции были приняты для сохранения необходимого количества воды, но в долгосрочной перспективе этого будет недостаточно", - сказал Гросси.

Также он выразил обеспокоенность военными действиями рядом с АЭС.

"Станция невероятно хрупка и может быть повреждена в случае перестрелки", - предупредил Гросси.

Между тем власти Украины настойчиво заявляют о планах РФ устроить теракт на ЗАЭС.

Сегодня в ГУР заявили, что россияне уже постепенно покидают станцию, а оставшемуся персоналу дают указание "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину". Также, по данным ГУР, на территории самой Запорожской АЭС и в городе-спутнике станции Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей.

Однако Россия распространила в Совбезе ООН письмо о том, что не планирует взрывать Запорожскую АЭС.