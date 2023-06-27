Соединенные Штаты Америки (США) не видят никаких свидетельств того, что есть угроза подрыва Запорожской АЭС силами России, как утверждают представители украинской власти.

Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Другие его заявления:

Штаты не видят никаких намерений РФ применить ядерное оружие в Украине;

США считают ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер" внутренним делом России и не намерены в нее вмешиваться;

Штаты положительно оценивают контакты с Россией, которые состоялись в течение прошедших выходных, и рассчитывают на их продолжение;

США не занимают какую-либо из сторон в событиях вокруг ЧВК "Вагнер", а сосредотачиваются на поддержке Украины.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не могут подтвердить или опровергнуть заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке Россией теракта на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

Ранее стало известно, что Москва хочет приобрести у Тегерана новые ударные беспилотники, способные на более смертоносные удары.