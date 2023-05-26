США "буквально вчера" имели с Украиной разговор о запрете на применение американской техники по российской территории.

Там в Белом доме прокомментировали информацию об американских военных машинах, замеченных во время рейда в Белгородскую область.

Как сообщил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге, США заявили Украине, что выступают против использования своего оружия для атак по российской территории.

По его словам, данный разговор состоялся "совсем недавно, буквально вчера или около того". В Киеве в ответ заверили, что "будет уважать эти пожелания".

Ранее Кирби говорил, что в Белом доме не поддерживают применение Украиной американского оружия для рейдов на территорию России

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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