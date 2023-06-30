В случае подрыва Запорожской АЭС Украина может узнать об этом только через несколько часов, поскольку не имеет прямого доступа к радиационному контролю из-за россиян.

Об этом сказал президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин на пресс-конференции

Он заявил, что прямой радиационный контроль находится в руках россиян.

"На сегодняшний день мы имеем датчики радиационного мониторинга на контролируемой Украиной территории на правобережье, и по этим датчикам мы будем отслеживать. Если действительно будет выброс на Запорожской атомной станции, мы будем иметь информацию через несколько часов. Если будет нормальная ситуация с воздухом, то буквально через несколько минут у нас будет эта информация", - сказал он.

Герман Галущенко, министр энергетики, выразил надежду, что присутствующие на станции представители МАГАТЭ в случае аварии как можно скорее передадут информацию об этом в штаб-квартиру агентства и Украины.

"Когда, не дай Бог, событие произойдет, мы не будем видеть само событие, когда оно произойдет. Мы будем это знать, но мы не будем иметь информацию в режиме реального времени и это влияет на весь процесс", — сказал Галущенко.

Напомним, сегодня в ГУР заявили, что россияне уже постепенно покидают станцию, а оставшемуся персоналу дают указание "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину". Также, по данным ГУР, на территории самой Запорожской АЭС и в городе-спутнике станции Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей.

Однако Россия распространила в Совбезе ООН письмо о том, что не планирует взрывать Запорожскую АЭС.

Также в МАГАТЭ не увидели признаков подготовки Россией теракта на Запорожской АЭС.