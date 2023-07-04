Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщают о подготовке в ближайшее время провокации на территории Запорожской АЭС.

Об этом пишет телеграм-канал Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

В посте сказано, что, по оперативной информации, сегодня на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

"Их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины", – говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня ближе к вечеру по украинским пабликам массово распространяется информация, будто Россия этой ночью совершит теракт на ЗАЭС. При этом паблики ссылаются на российские военные телеграм-каналы, которые утверждают, что этой ночью по станции якобы готовится нанести массированный удар Украина.

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ заявил, что в связи с последними событиями вокруг Запорожской атомной станции решено было усилить северные границы Украины как личным составом, так и боевой техникой.

А в РФ сообщили, что Запорожскую АЭС сегодня ночью на несколько часов отключали от электроснабжения, и обвинили в этом Украину.