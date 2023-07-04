В РФ заявили, что Запорожскую АЭС сегодня на несколько часов отключали от электроснабжения, и обвинили в этом Украину.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на заявление "Росэнергоатома".

Киев ночью якобы отключил Днепровскую линию электропередачи, снабжающую станцию электричеством, сообщили в "Росэнергоатоме".

Однако днем электроснабжение Запорожской АЭС было восстановлено.

"В 14:00 закончены операции по вводу в работу линии 750 кВ "Днепровская". Станция работает штатно", — отмечается в сообщениях СМИ.

Сейчас собственные нужды АЭС запитаны по штатной схеме, нарушений в работе станции нет.

Напомним, накануне ЗАЭС спустя четыре месяца вновь подключили к одной из шести запасных линий электропередачи 330 кВ. Тем не менее, как отметили в МАГАТЭ, "ситуация с энергоснабжением на площадке остается чрезвычайно хрупкой и не является устойчивой".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может дистанционно подорвать ЗАЭС после передачи станции Украине и МАГАТЭ.

В "Энергоатоме" сообщили, что в случае подрыва Запорожской АЭС Украина может узнать об этом только через несколько часов, поскольку не имеет прямого доступа к радиационному контролю из-за россиян.

А вчера главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили Ровенскую АЭС, где договорились с руководством станции и "Энергоатома" обмениваться информацией для планирования действий на случай подрыва ЗАЭС.