Власти готовятся к возможному теракту на Запорожской АЭС. Об этом сообщает Генштаб.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили Ровенскую АЭС, где договорились с руководством станции и "Энергоатома" обмениваться информацией для планирования действий на случай подрыва ЗАЭС.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может дистанционно подорвать ЗАЭС после передачи станции Украине и МАГАТЭ.

"Пока в направлении Энергодара активных наступательных действий ВСУ не проводят. Хотя слухи о намерениях украинской армии наступать на город через обмелевшее Каховское водохранилище после подрыва дамбы переодически возникают", - комментирует слова Зеленского Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее в "Энергоатоме" заявляли, что в случае подрыва Запорожской АЭС Украина может узнать об этом только через несколько часов, поскольку не имеет прямого доступа к радиационному контролю из-за россиян.

Подробнее о том, что происходит вокруг Запорожской АЭС, мы анализировали в нашем материале.