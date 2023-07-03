Запорожскую атомную электростанцию впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередачи мощностью 330 кВ.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его заявление приводит сайт агентства.

"Несмотря на то, что повторное подключение резервной линии электропередачи является положительным, положение с внешним электроснабжением станции остается уязвимой, что подчеркивает ненадежную ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на площадке", - сказал Гросси.

По его словам, повторное подключение к линии 330 кВ имеет большое значение, поскольку Запорожская АЭС в течение последних нескольких месяцев полагалась на единую магистральную линию 750 кВ для внешнего электроснабжения, необходимого ей для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности и защиты. До начала войны в феврале 2022 года было четыре линии 750 кВ.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что у России есть план "дистанционного подрыва" Запорожской АЭС, после того как россияне передадут контроль над атомной станцией МАГАТЭ и Украине.

Однако аналитики американского Института изучения войны считают, что Россия вряд ли решится на радиационный инцидент на Запорожской АЭС.