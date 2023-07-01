Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о выездном заседании ставки на Ровенской АЭС.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

По его словам, заседание провели там, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы станции.

"Доклады Залужного, Буданова об оперативной обстановке на белорусской границе и возможных действиях врага. Клименко, Наев, Лебедь, Дейнеко – об усилении Северного направления и охране АЭС.

Начальник Ровенской ОВА Коваль и командующий "Волыни" Миронюк – об оборонных рубежах и социально-экономической ситуации в регионе. Щеголь – о защите Ровенской АЭС от киберугроз", – говорится в сообщении президента.

Ранее сегодня Зеленский заявил, что Россия может дистанционно подорвать Запорожскую АЭС после передачи станции Украине и МАГАТЭ.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: Залужный упрекает Запад, готовится ли теракт на Запорожской АЭС, Пригожин сворачивает "империю".

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