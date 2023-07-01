Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не пойдёт на переговоры о мире, если речь будет идти о границах по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Эти слова он произнёс, отвечая на вопрос испанского журналиста о том, возможны ли компромиссы по вступлению Украины в НАТО и по заключению договоренностей с российской стороной после выхода на границу 24 февраля 2022 года.

"Это не наши границы, которые были 24 февраля, это была контактная линия между нами и оккупантами. Мы будем готовы к той или иной дипломатии, когда мы будем на наших реальных границах согласно международному праву", - ответил президент.

"Что касается компромиссов по НАТО. Опять-таки вы используете слова компромисс, а затем говорите о компромиссах по границам, не слишком ли много компромиссов для одного государства?" - добавил Зеленский.

Напомним, в Офисе президента исключили переговоры с Россией до выхода на границы 1991 года. Михаил Подоляк заявил, что для переговоров с Россией требуется полноценный вывод российских вооруженных группировок за международно признанные границы Украины в 1991 году, включая Крым.

Также Зеленский заявил, что подрыв Каховской ГЭС не повлиял на способность Украины деоккупировать свои территории.