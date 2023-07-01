Президент Украины Владимир Владимир Зеленский дал интервью испанской газете El Mundo. Рассказал о подготовке Россией теракта на Запорожской АЭС и объяснил медленный ход контрнаступления ВСУ.

Приводим главные заявления:

1. Заявил, что есть российские планы вызвать радиоактивную утечку на Запорожской АЭС. "Это часть их стратегии, направленной на то, чтобы заморозить конфликт". "Если нам удастся передать контроль над станцией МАГАТЭ, они взорвут станцию удаленно".

2. Объяснил медленный ход контрнаступления: "Если поля заминированы, мы не можем посылать наших солдат умирать".

"У нас были проливные дожди, которые замедлили прогресс". "Партнеры поставляли оружие медленнее, чем ожидалось". Сравнил ситуацию с осенью: тогда "нам пришлось прекратить наступление, потому что артиллерия пришла слишком поздно".

Также Зеленский дал намек, сколько может продлиться контрнаступление: "Лучше, чтобы это длилось два месяца и тысячи людей умирали, или четыре месяца, и умирало меньше людей?"

3. Заявил о разногласиях с американцами по военным вопросам: "У нас с президентом Байденом могут быть разные взгляды на применение того или иного оружия".

4. Считает, что российского президента хотят убить. "Путину сейчас угрожают больше, чем мне. Желающих его убить стало больше", - заявил он, комментируя мятеж Пригожина.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский хочет показать результаты наступления украинской армии до саммита НАТО.

Также президент Украины поручил усилить оборону границы с Беларусью в связи с переброской туда "вагнеровцев".