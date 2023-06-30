Владимир Зеленский поручил усилить оборону северной границы с Беларусью в связи с переброской туда "вагнеровцев".

Об этом президент сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, тема обороны границ обсуждалась на сегодняшней ставке верховного галвнокомандующего. На встрече докладывали руководители всех силовых ведомств.

Ранее мы подробно разбирали, будут ли воевать "вагнеровцы" в Украине и каковы в целом перспективы ЧВК Евгения Пригожина.

Между тем война в Украине идет 492-й день. Мы следим за новостями 30 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ перехватили "стратегическую инициативу" на Бахмутском направлении и ведут наступление широким фронтом на флангах Бахмута. В направлении Клещеевки украинские бойцы продвинулись на 1200 м, а в направлении Курдюмовки – на 1500 м. При этом линия фронта протянулась более чем на 1 800 километров, площадь заминированных россиянами полей превышает 20 тыс. кв. км.

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