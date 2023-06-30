Российский генерал Сергей Суровикин был тайным высокопоставленным членом ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на некие документы, полученные редакцией.

По их данным, в "топ-менеджмент" ЧВК входили по меньшей мере 30 высокопоставленных российских военных и разведчиков.

"Было известно, что Суровикин имел связи с группой наемников, но документы вызывают сомнения в близости высокопоставленных российских военных и "Вагнера", - говорится в материале.

Ранее западные СМИ сообщили об аресте и допросе Суровикина. Российские правозащитники говорят, что генерал не содержится ни в одном из следственных изоляторов России.

Известно, что генерала Суровикина и его заместителей не видели несколько дней после мятежа Пригожина. Суровикина связывали с Пригожиным. В первый день он осудил выступление ЧВК "Вагнер".

Пресс-секретарь Путина Песков не стал отвечать на вопрос, где сейчас близкий к Пригожину генерал Суровикин и продолжает ли ему доверять президент РФ.

Детальнее в судьбе генерала Суровикина мы разбирались в нашем итоговом материале.