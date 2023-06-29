Российский генерал Сергей Суровикин, который три дня не выходил на связь, задержан.

Об этом заявляет Financial Times со ссылкой на трех источников.

Однако остается неясным, был ли Суровикин обвинен в заговоре или просто задержан для допроса.

По словам представителей российской элиты, Путин начал операцию по зачистке в верхушке силовых структур РФ и спецслужб после попытки мятежа Пригожина, близким к которому считают Суровикина.

"Путин знал о планах мятежа Пригожина заранее, как мы понимаем, и поэтому мог подготовиться в определенной степени, - сказал западный правительственный чиновник. - Он смог увидеть, кто что сделал в тот день. И теперь он убирает дом".

При этом дочь генерала Сергея Суровикина заявила телеграм-каналу "База", что генерала никто не арестовывал и с ним все в порядке.

По ее словам, с Суровикиным ничего не произошло, его никто не арестовывал, а сейчас "все на своих рабочих местах".

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, где сейчас генерал Суровикин и продолжает ли ему доверять Путин.

При этом экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявлял, что пропавший российский генерал Суровикин не находится в тюрьме. По данным Венедиктова, заместитель Суровикина генерал-полковник Андрей Юдин находится в отпуске, а затем, скорее всего, будет отправлен в отставку (возможно, напишет рапорт сам).