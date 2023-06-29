Financial Times пишет о задержании генерала Суровикина
Российский генерал Сергей Суровикин, который три дня не выходил на связь, задержан.
Об этом заявляет Financial Times со ссылкой на трех источников.
Однако остается неясным, был ли Суровикин обвинен в заговоре или просто задержан для допроса.
По словам представителей российской элиты, Путин начал операцию по зачистке в верхушке силовых структур РФ и спецслужб после попытки мятежа Пригожина, близким к которому считают Суровикина.
"Путин знал о планах мятежа Пригожина заранее, как мы понимаем, и поэтому мог подготовиться в определенной степени, - сказал западный правительственный чиновник. - Он смог увидеть, кто что сделал в тот день. И теперь он убирает дом".
При этом дочь генерала Сергея Суровикина заявила телеграм-каналу "База", что генерала никто не арестовывал и с ним все в порядке.
По ее словам, с Суровикиным ничего не произошло, его никто не арестовывал, а сейчас "все на своих рабочих местах".
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, где сейчас генерал Суровикин и продолжает ли ему доверять Путин.
При этом экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявлял, что пропавший российский генерал Суровикин не находится в тюрьме. По данным Венедиктова, заместитель Суровикина генерал-полковник Андрей Юдин находится в отпуске, а затем, скорее всего, будет отправлен в отставку (возможно, напишет рапорт сам).