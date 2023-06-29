Российский генерал Сергей Суровикин, слухи об аресте которого распространяются в сети, не находится в тюрьме.

Об этом заявил бывший главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

По его данным, заместитель Суровикина генерал-полковник Андрей Юдин находится в отпуске, а затем, скорее всего, будет отправлен в отставку (возможно, напишет рапорт сам).

Накануне Венедиктов сообщал, что Суровикин и его семья уже три дня не выходили на связь.

Ранее ряд российских телеграм-каналов писали о якобы задержании Суровикина. Однако пока официальных или других подтверждений все это не имеет.

Суровикин - замкомандующего российскими войсками в Украине, о связях с которым ранее часто заявлял руководитель неудавшегося мятежа в России Евгений Пригожин.

Сам Суровикин осудил мятеж в его первые часы.

В тоже время, ряд российских телеграмм-каналов пишут, что Суровикин и его подчиненные могли негласно саботировать приказы командования по противодействию мятежу.

Как писала "Страна", в Кремле отрицают, что генерал Суровикин знал о планах Пригожина устроить мятеж.