Пресс-секретарь Путина Песков не стал отвечать на вопрос, где сейчас близкий к Пригожину генерал Суровикин и продолжает ли ему доверять Путин.

"Рекомендую вам обращаться в министерство обороны. Это прерогатива министерства. Здесь речь идет о том, что он (Путин) верховный главнокомандующий, и он работает с министром обороны, с начальником Генштаба. Что касается уже структурных подразделений внутри министерства, это я прошу вас обращаться к министерству", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

На уточняющий вопрос о том, где сейчас находится Суровикин, он ответил: "Здесь мне нечего добавить к тому, что я уже сказал по этой теме".

Ранее сообщалось, что генерала Суровикина и его заместителей не видели несколько дней после мятежа Пригожина. Суровикина связывали с Пригожиным. В первый день он осудил выступление ЧВК "Вагнер".

При этом The New York Times писал, что российский генерал Суровикин мог знать о планах "Вагнера" устроить мятеж.

При этом сегодня экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что Суровикин сейчас в отпуске, а одного из его заместителей уволили.