Генерал Сергей Суровикин не содержится ни в одном из следственных изоляторов России.

Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Спрашивают: "Правда ли, что Суровикин в СИЗО?". Отвечаю: ни в "Лефортово", ни в других СИЗО его нет. Бред про "подпольное СИЗО в Серебряном бору" даже комментировать не хочу", - написал Мельников в своем Telegram-канале.

Известно, что генерала Суровикина и его заместителей не видели несколько дней после мятежа Пригожина. Суровикина связывали с Пригожиным. В первый день он осудил выступление ЧВК "Вагнер".

Напомним, пресс-секретарь Путина Песков не стал отвечать на вопрос, где сейчас близкий к Пригожину генерал Суровикин, и продолжает ли ему доверять президент РФ.

Ранее о том, что Суровикин задержан и помещен в изолятор, сообщала Financial Times со ссылкой на три источника.

The New York Times утверждает, что российские власти "пытаются выяснить, помогал ли генерал Сергей Суровикин планировать действия" основателя ЧВК Евгения Пригожина. По словам неназванных американских чиновников, "есть признаки того, что другие российские генералы, возможно, также поддержали" попытку мятежа.

Однако в Кремле опровергли эту информацию.