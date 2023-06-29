Россия использовала самолеты Ил-22M для управления силами вторжения в Украину. Потеря одного из них негативно повлияет на российские воздушные и наземные операции.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В сводке говорится, что 24 июня силами ПВО ЧВК "Вагнер" были сбиты российские военные вертолеты и самолет ВКС Ил-22М. Ил-22M является частью относительно небольшого парка, насчитывающего до 12 самолетов, активно используемых как для управления воздушным движением, так и для задач радиорелейной связи.

По данным британской разведки, эти самолеты сыграли ключевую роль в организации российских войск в их войне против Украины. Из-за своей ценности они действовали в пределах безопасности российского воздушного пространства, далеко за пределами досягаемости украинских систем ПВО.

В разведке полагают, что потеря этого самолета, вероятно, окажет негативное влияние на российские воздушные и наземные операции.

"В краткосрочной перспективе психологический шок от такой потери большого количества экипажей почти наверняка подорвет моральный дух российских ВКС. В более долгосрочной перспективе существует реальная вероятность того, что текущие уровни задач, возможно, придется сократить, чтобы безопасно управлять оставшимся флотом. Это, вероятно, подорвет способность России командовать и координировать свои силы, особенно в периоды интенсивных операций", - говорится в сообщении.

Напомним, в боестолкновениях с ЧВК "Вагнер" погибли 15 военнослужащих РФ. Большая часть из погибших - военные лётчики. Кроме того, армия РФ во время мятежа потеряла три вертолета РЭБ Ми-8, Ми-35, Ка-52, боевую машину "Тигр" и грузовик КамАЗ.

Позже Евгений Пригожин объяснил, зачем "вагнеровцы" уничтожили российский Ил-22, который не наносил ударов. Куратор "Вагнера" заявил, что "дурак-пвошник сбивал все взлетающее".