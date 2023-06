Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отправил свои войска захватывать Бахмут вопреки стратегии Минобороны РФ, которое к тому моменту уже планировало перейти к обороне.

Об этом заявляет американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники в разведке США.

По их данным, Пригожин отказался принимать изменение в стратегии Москвы и продолжил наступление.

Куратору ЧВК "Вагнер" не стали мешать и позволили израсходовать свои резервы живой силы и оружия в битве за город, а потом дали "выставить себя дураком", чтобы теперь "с позором исчезнуть - без лишних военных усилий и политического столкновения".

По данным Херша, американское разведка еще в январе осознала неизбежность конфликта Пригожина и Минобороны. А в результате мятежа президент РФ Владимир Путин даже усилил свои позиции, пишет журналист.

Ранее газета The New York Times сообщала, что российский генерал Сергей Суровикин мог знать о планах "Вагнера" устроить мятеж. После этого Financial Times написала о задержании генерала Суровикина.

Между тем в настоящее время ВСУ перехватили стратегическую инициативу и наступают на флангах Бахмута. На днях на Курдюмовской дамбе под Бахмутом ВСУ подняли украинский флаг.