Президент РФ Владимир Путин занялся экономической составляющей сотрудничества куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и минобороны РФ.

Об этом он сказал на закрытой встрече с представителями российских СМИ в Кремле после попытки мятежа Пригожина, сообщает The New York Times.

Путин сказал, что изучает деловые контракты Пригожина с министерством обороны России, сообщил присутствовавший на встрече главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

По его словам, после завершения мятежа Путин, похоже, сосредоточился на экономических мотивах, которыми руководствовался Пригожин, и дал понять, что власти будут искать, "кто что подписывал и лоббировал приказы, или обмундирование, или оружие".

"Он по уши в цифрах контрактов Пригожина, деньги текут рекой", - сказал Ремчуков.

Напомним, что публично Путин заявил, что "Вагнер" полностью финансировался из бюджета РФ, и за минувший год ЧВК получила от государства более 86 млрд рублей (более миллиарда долларов), а компания Пригожина "Конкорд" получила заказов на питание для армии еще на 80 млрд рублей.

Ранее мы писали, что мятежный куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ведёт роскошную жизнь миллиардера.