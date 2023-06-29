В России уже ведутся переговоры о продаже медиа-холдинга Евгения Пригожина "Патриот".

Об этом пишет российское издание The Bell.

В холдинг куратора ЧВК "Вагнер" входит "фабрика троллей", агентства "ФАН", "Экономика сегодня", "Политика сегодня", "Невские новости", "Народные новости" и другие издания.

Некоторые из этих СМИ были заблокированы Роскомнадзором ещё в субботу, а их сотрудники не вышли на работу сразу после начала мятежа. "Фабрика троллей" тоже не работает уже почти неделю.

В бизнес-центр "Лахта-2" в Петербурге, куда часть медиа Пригожина переехала в 2017 году, пришли только те, кто "не прочитал новости". Вскоре в здании начался обыск, сотрудников собрали в столовой, в это время силовики скручивали корпусы техники, изымали серверы и в конце концов увезли их.

Переговоры с потенциальными покупателям ведет Илья Горбунов - бывший сотрудник "РИА Новости" и "Комсомольской правды" в Петербурге, который управлял медиаактивами Пригожина.

Источники The Bell считают вероятным новым владельцем холдинга "Национальную медиагруппу" Юрия Ковальчука.

Ранее мы писали, что Пригожин ведёт роскошную жизнь миллиардера. Кроме медиаимперии у него есть частный самолет, яхта и другие ценности.

Вчера сообщалось, что российские журналисты видели Пригожина на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.