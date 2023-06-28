Российские журналисты видели Пригожина на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
Пригожина видели сегодня в его петербуржском офисе.
Об этом пишут российские журналисты.
Ссылаясь на пожелавших остаться неизвестными собеседников, они сообщают, что человек, похожий на куратора "Вагнера", находился в офисе на Васильевском острове 26 и 28 июня.
Кроме этого позавчера Пригожина якобы видели возле отеля "Трезини", где он, по данным источников в РФ, встречался со своими подчинёнными.
Отметим, что вчера распространилась информация о перемещении самолета Пригожина из Минска в Москву.
О том, что командир "Вагнера" сегодня находился в РФ, сообщал также Гиркин-Стрелков. По его словам, Пригожин сегодня должен был вылететь обратно в Минск, куда уже переместились второстепенные командиры "Вагнера".
Подтверждений всей этой информации нет. Сам Пригожин и никто из его ЧВК эти собщения не прокомментировали. В то же время Лукашенко вчера подтвердил, что куратор "Вагнера" уже приезжал в Беларусь после мятежа.
После этого радио "Свобода" показало спутниковые фото мест, где, по информации журналистов, могут поселить ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Это территория одного из заброшенных советских военных объектов.