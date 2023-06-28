Пригожина видели сегодня в его петербуржском офисе.

Об этом пишут российские журналисты.

Ссылаясь на пожелавших остаться неизвестными собеседников, они сообщают, что человек, похожий на куратора "Вагнера", находился в офисе на Васильевском острове 26 и 28 июня.

Кроме этого позавчера Пригожина якобы видели возле отеля "Трезини", где он, по данным источников в РФ, встречался со своими подчинёнными.

Отметим, что вчера распространилась информация о перемещении самолета Пригожина из Минска в Москву.

О том, что командир "Вагнера" сегодня находился в РФ, сообщал также Гиркин-Стрелков. По его словам, Пригожин сегодня должен был вылететь обратно в Минск, куда уже переместились второстепенные командиры "Вагнера".

Подтверждений всей этой информации нет. Сам Пригожин и никто из его ЧВК эти собщения не прокомментировали. В то же время Лукашенко вчера подтвердил, что куратор "Вагнера" уже приезжал в Беларусь после мятежа.

После этого радио "Свобода" показало спутниковые фото мест, где, по информации журналистов, могут поселить ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Это территория одного из заброшенных советских военных объектов.