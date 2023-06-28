Бизнес-джет главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина вылетел с аэродрома Мачулищи в сторону Москвы.

Об этом свидетельствуют данные глобального сервиса Flightradar24.

По сообщениям белорусских мониторинговых каналов, перед этим Пригожин, вероятно, встречался с Лукашенко в его резиденции на Минском море.

Находится ли на борту самолёта сам Пригожин - не сообщается.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что мятежный куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже находится в Беларуси.

Как писала "Страна", президент РФ Путин поблагодарил Лукашенко, который остановил мятеж Пригожина. Напомним, в ходе мятежа президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным, и тот пообещал остановить движение своих войск в обмен на гарантии для "вагнеровцев".

При этом, как заявил президент России Владимир Путин, ЧВК "Вагнер" полностью финансировалась из бюджета РФ. За минувший год ЧВК получила от государства более 86 млрд рублей (более миллиарда долларов).

Мы анализировали, закончился ли мятеж Пригожина и что означают договоренности, о которых объявил Лукашенко.