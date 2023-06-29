В Госдуме РФ заявили, что куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин отказался подписывать контракт с Минобороны РФ, после чего ему сказали, что будет прекращено госфинансирование "Вагнера" и ЧВК отстранят от участия в войне против Украины.

"Пригожин не выполнял решение Минобороны о контрактах и ему сообщили, что "Вагнер" не будет участвовать в СВО. Пригожину сообщили, что при неподписании контрактов с минобороны ему не будут выделять финансирование", - сообщил глава комитета Госдумы по обороне Картаполов.

Ранее мы писали о том, что Путин решил проверить деловые контракты Пригожина и минобороны РФ.

А также, что Путин сообщил, что "Вагнер" финансировался полностью из бюджета РФ и получил более миллиарда долларов.

Война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Появляются свидетельства продвижения ВСУ к югу от Бахмута - под Курдюмовкой. Ранее сообщалось, что украинские войска вытеснили россиян с позиции к западу от канала Северский Донец - Донбасс. Министр обороны Алексей Резников назвал текущей стратегией ВСУ изнурение армии РФ через большие потери.

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