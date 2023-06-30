Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Украине, возможно, придется отдать часть своей территории России, чтобы остановить войну. В Офисе президента Украины ему ответил, что этого не будет.

"Я думаю, что они (украинцы) имеют право оставить себе большую часть того, что они заработали, и я думаю, что Россия также согласится на это. Нужен правильный посредник или переговорщик, а у нас его сейчас нет. Я думаю, самое главное, что США должны сделать сейчас — это установить мир, собрать Россию и Украину вместе и заключить мир. Вы можете это сделать. Настало время сделать это, собрать две стороны вместе и добиться мира", — заявил Трамп в интервью Reuters.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не станет разменивать территорию на мир.

"Примитивные соглашения "территория в обмен на мир" неизменно приводят к эскалации конфликта и последующим этапам войны... Ни одна зрелая и суверенная страна (особенно глобального уровня и глобальной субъектности) никогда не пойдет на подобные соглашения, если хочет сохранить самоуважение и свободу. И никогда не предложит самоубийство другим странам-партнерам", — написал он в Twitter.

Война в Украине идет 492-й день. Мы следим за новостями 30 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ перехватили "стратегическую инициативу" на Бахмутском направлении и ведут наступление широким фронтом на флангах Бахмута. В направлении Клещеевки украинские бойцы продвинулись на 1200 м, а в направлении Курдюмовки – на 1500 м. При этом линия фронта протянулась более чем на 1 800 километров, площадь заминированных россиянами полей превышает 20 тыс. кв. км.

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