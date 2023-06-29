Заместитель главы НАПК и бывший глава НАБУ Артем Сытник заявил о росте коррупции в Украине за время войны и намеренном замалчивании этой проблемы, чтобы "не навредить стране".

Об этом он сказал в интервью "Украинскому радио", комментируя коррупционные скандалы с военкомами.

"Риски, связанные с должностью военкома, в мирное время и в военное время ― это разные риски. Сейчас идет мобилизация, происходит контрнаступление, и армия нуждается в новых военнослужащих. Только наивный может думать, что с приходом войны коррупция уменьшается. На самом деле вся мировая история показывает, что с приходом войны коррупция растет. Потому что определенные вещи замалчиваются, чтобы не повредить стране и не подыгрывать враждебным нарративам. Этим пользуются недоброжелатели. Поэтому говорить о том, что коррупционные риски снизились из-за войны, не приходится", - заявил Сытник.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о коррупционном скандале с одесским военкомом, который был уволен после скандала с покупкой недвижимости в Испании.

После этой истории всех руководителей ТЦК решили проверить.

Война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Появляются свидетельства продвижения ВСУ к югу от Бахмута - под Курдюмовкой. Ранее сообщалось, что украинские войска вытеснили россиян с позиции к западу от канала Северский Донец - Донбасс. Министр обороны Алексей Резников назвал текущей стратегией ВСУ изнурение армии РФ через большие потери.

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