Владимир Зеленский заявил, что поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить военкома Одесской области Евгения Борисова, который купил себе в Испании недвижимости на миллионы евро.

Об этом президент сообщил в своем телеграм-канале после заселении ставки верховного главнокомандующего.

"Дал срочное поручение главкому Залужному немедленно освободить от должности, так сказать, одесского "военкома" – начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна", - сказано в посте.

Также Зеленский поручил создать комиссию во главе с первым заместителем министра обороны генералом Александром Павлюком для проверки вместе с НАПК всех военкомов.

Напомним, еще в апреле большой резонанс вызвала новость о том, что мать военкома в Одесской области Евгения Борисова после начала полномасштабного вторжения стала владелицей виллы в испанском городе Марбелья.

В связи с шумихой в СМИ военкома отстранили от обязанностей и назначили проверку, но вскоре он снова вернулся к своей работе.

Шокированный этим глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что инициирует проверки всех областных военкомов на предмет возможной коррупционной деятельности.