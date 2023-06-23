В ВСУ прокомментировали громкий скандал, возникший из-за элитной недвижимости, которую во время полномасштабного российского вторжения одесский военком Евгений Борисов приобрёл в Испании. В Вооруженных силах пообещали содействовать расследованию.

Комментарий появился на странице Сухопутных войск ВСУ в Фейсбуке.

"Информация, распространяющаяся в СМИ о незаконном обогащении одного из начальников территориального центра комплектования и социальной поддержки, должна быть проверена правоохранительными органами. Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины будет всячески способствовать проведению необходимых мероприятий", — говорится в посте войск.

Также в ВСУ призвали всех дождаться официальных выводов правоохранителей по поводу недвижимости военкома.

О подозрениях в незаконном обогащении Борисова и членов его семьи мы подробно рассказывали в отдельном материале.

Мать Евгения Борисова после вторжения и объявления мобилизации стала хозяйкой элитной виллы в испанском городе Марбелья. В связи с этим Борисова обвинили в том, что он получает огромный теневой доход от продажи "белых билетов", которые дают право избежать мобилизации. Сперва его отстранили от обязанностей и назначили проверку, но вскоре он снова вернулся к своей работе.

Ранее мы публиковали рассказ военнослужащего украинской армии, как военкомы стали миллионерами за время войны.