Одесский областной военком Евгений Борисов, ставший фигурантом скандала с покупкой недвижимости в Испании на миллионы евро, продолжает исполнять свои обязанности.

Об этом в эфире программы Свобода Live заявила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Сейчас Борисов продолжает выполнять свои обязанности, поскольку служебное расследование не нашло оснований для отстранения от должности", - сказала Гуменюк.

Кроме того, она заявила, что выезд Борисова в Испанию был законным и санкционированным.

"Его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен. То есть нарушений не было обнаружено. Остальные обвинения, подозрения и так далее расследуют правоохранительные органы, деятельность которых мы комментировать не можем", – сказала Гуменюк.

Она уточнила, что военком выезжал на лечение.

Напомним, ранее экс-нардеп Игорь Мосийчук опубликовал данные о матери Борисова, которая, по его данным, после начала вторжения РФ обзавелась виллой в Испании почти за 4 млн евро.

А сам военком Борисов, как писал Мосийчук, во время войны ввез в Украину премиальный Mercedes G63 AMG 2022 года выпуска.

Позже стало известно, что Борисова отстранили от обязанностей и назначили проверку. Но сейчас он вернулся к своей работе.

Также в ГБР сообщали, что возбудили дело против Евгения Борисова по подозрению в незаконном обогащении на призывниках.