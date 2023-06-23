Арахамия хочет проверить деятельность всех областных военкомов на предмет коррупции
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что инициирует проверки всех областных военкомов на предмет возможной коррупционной деятельности. Такая идея появилась у него после просмотра расследования о недвижимости одесского областного военкома Евгения Борисова в Испании на миллионы евро.
Об этом Арахамия сообщил в своем Telegram-канале.
"У меня просто пропал дар речи. Как член Комитета по вопросам национальной безопасности, инициирую рассмотрение этого случая и подробное его освещение в средствах массовой информации. Готовлю обращение в правоохранительные органы и беру под личный депутатский контроль ход расследования.
Просто в шоке от цинизма происходящего. Параллельно инициирую обращение в уполномоченные органы, чтобы провести аналогичные проверки в отношении военкомов всех областей", - заявил Арахамия.
Напомним, одесского военкома Евгения Борисова подозревали в незаконном обогащении после скандала с покупкой элитной недвижимости в Испании. Его обвиняли в том, что он получает огромный теневой доход от продажи "белых билетов", которые дают право избежать мобилизации.
Позже стало известно, что Борисова отстранили от обязанностей и назначили проверку. Но вскоре он вернулся к своей работе.