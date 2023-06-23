Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что инициирует проверки всех областных военкомов на предмет возможной коррупционной деятельности. Такая идея появилась у него после просмотра расследования о недвижимости одесского областного военкома Евгения Борисова в Испании на миллионы евро.

Об этом Арахамия сообщил в своем Telegram-канале.

"У меня просто пропал дар речи. Как член Комитета по вопросам национальной безопасности, инициирую рассмотрение этого случая и подробное его освещение в средствах массовой информации. Готовлю обращение в правоохранительные органы и беру под личный депутатский контроль ход расследования.

Просто в шоке от цинизма происходящего. Параллельно инициирую обращение в уполномоченные органы, чтобы провести аналогичные проверки в отношении военкомов всех областей", - заявил Арахамия.

Напомним, одесского военкома Евгения Борисова подозревали в незаконном обогащении после скандала с покупкой элитной недвижимости в Испании. Его обвиняли в том, что он получает огромный теневой доход от продажи "белых билетов", которые дают право избежать мобилизации.

Позже стало известно, что Борисова отстранили от обязанностей и назначили проверку. Но вскоре он вернулся к своей работе.