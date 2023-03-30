В отношении заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова возбуждено уголовное производство по статье УК "незаконное обогащение".

Об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на решение Высшего антикоррупционного суда.

По данным издания, инициатор - ОО "Антикоррупционный правозащитный совет".

Организация сначала обратилась с заявлением в САП и, не получив ответа, подала иск в ВАКС с требованием обязать антикоррупционную прокуратуру открыть уголовное производство.

Но ВАКС 16 марта отклонил иск, так как установил, что днем ранее (15 марта) уголовное производство по обращению "Антикоррупционного правозащитного совета" уже было открыто САП.

Как пишет "Зеркало недели", речь идет об активах, которые оформлены на брата Смирнова и следователи будут проверять, действительно ли заместитель главы Офиса президента имеет к ним отношение.

В феврале СМИ писали, что родной брат Андрея Смирнова Игорь Смирнов в прошлом году покупал объекты недвижимости по цене значительно ниже рыночной.

Андрей Смирнов отрицал, что имеет какое-то отношение к покупкам брата.

Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора открыл уголовное дело на депутата Закарпатья.

Также писали, что в отношении экс-главы НБУ Шевченко открыли уголовное дело.