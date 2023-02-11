Офис генпрокурора открыл уголовное производство в отношении депутата Закарпатского облсовета Юдит Петеи, опубликовавшей в Фейсбуке карту Закарпатья в цветах венгерского флага.

Об этом сообщила народный депутат Соломия Бобровская в той же соцсети.

Как ей стало известно, уголовное производство открыли по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Наказание по ней предусматривает до десяти лет лишения свободы. Досудебное расследование будет осуществлять СБУ.

Как писала "Страна", в конце января Петеи разместила карту Закарпатской области Украины в цветах венгерского флага. Половина опубликованной на ее странице карты была выкрашена в цвета флага Венгрии. Надпись на карте на венгерском языке гласила: "Боже, храни Закарпатье". Позже депутат удалила пост. Саму публикацию она назвала фейком, а в его создании и распространении обвинила другого закарпатского депутата - Виктора Балогу.

Также мы сообщали, что правительство Венгрии потребовало от властей Украины немедленно "прекратить зверства" в отношении этнических венгров на Закарпатье.