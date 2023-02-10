СБУ выдвинула подозрение экс-нардепу Олегу Волошину, который находится за рубежом. Ему вменяют госизмену. Дома у него и у родственников проводят обыски.

Об этом говорится в пресс-релизе спецслужбы.

"В течение 2020-2021 годов этот парламентарий способствовал военно-политическому руководству России в подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

СБУ утверждает, что "Волошин целенаправленно манипулировал общественным мнением украинцев в интересах страны-агрессора. В частности, представлял искаженную информацию о военно-политической и социальной сфере нашего государства в своих выступлениях и интервью".

Генеральным прокурором составлено сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Ранее Олег Волошин написал заявление о сложении депутатского мандата. В конце января прошла информация, что его собираются лишить гражданства Украины за наличие паспорта РФ. Сам нардеп гражданство России опроверг и заявил, что имеет лишь украинский паспорт.

Также в 2021 году США ввели санкции против Волошина.

Тогда в партии "ОПЗЖ" назвали санкции США против Козака и Волошина актом международного террора.