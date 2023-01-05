Журналистка Диана Панченко отреагировала на открытие уголовного дела по поводу ее видео из поездки в оккупированные Донецк и Мариуполь.

Панченко заявила, что такое внимание для нее "очень приятно". По ее словам, она "просто дала слово жителям Донбасса" и говорила о мире.

"Пока казнокрады наживаются на войне, власть пытается отвлекать ваше внимание криминальными делами. Придёт время, будете отвечать перед народом. А оно придёт", - пишет Панченко.

Диана Панченко до войны работала ведущей на телеканалах NewsOne, Первый независимый и Ukrlive.

В ее последних роликах из Донецка и Мариуполя местные жители озвучивают разные обвинения в адрес ВСУ.

После этого нардеп из "Голоса" Ярослав Юрчишин обратился в СБУ и ГПУ по поводу публикаций Панченко в декабре, так как считает, что они нарушают нацбезопасность Украины.

Оказалось, что дело уже открыли - по ч.2 ст.436-2 (изготовление, распространение материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины).

В своих последних роликах Панченко заявляет, что сейчас находится не в Украине.

В апреле мы публиковали комментарий Панченко в материале про то, как с началом войны изменились взгляды людей, выступавших за диалог с Россией.