В Кропивницком задержан начальник военкомата по подозрению в коррупции.

Об этом "Стране" стало известно из своих источников в правоохранительных органах.

Начальнику сборного пункта Кировоградского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК), капитану Евгению Штанько объявлено подозрение в получении взятки в размере пять тысяч долларов.

"Штанько организовал схему по снятию с военного учета лиц призывного возраста для дальнейшего пересечения ими границы Украины. За свои услуги он брал 5 тысяч долларов. Офицера взяли "на горячем" во время получения очередного "вознаграждения". На данный момент он задержан", — сообщает источник.

Напомним, после череды коррупционных скандалов среди работников территориальных центров комплектования, нардеп Давид Арахамия хочет проверить деятельность всех областных военкомов на предмет коррупции.

Ранее мы сообщали, как одного из начальников военкомата в Киевской области задержали при получении взятки.

Как стало известно, попавший в скандал с покупкой недвижимости в Испании одесский военком Борисов продолжает исполнять свои обязанности.