Устная оценка Европейской комиссии относительно прогресса Украины в реформах, необходимых для начала переговоров непосредственно о членстве в Европейской союзе, будет оглашена в этот четверг.

В этот день в Стокгольме должно состояться неформальное заседание Европейского совета по общим вопросам (СОВ), где и озвучат выводы о работе, выполняемой Украиной, а также Молдовой и Грузией. При этом западная пресса пишет со ссылкой на источники, знакомые с содержанием доклада, что Украина выполнила лишь два условия из семи, выставленных ЕК, хотя в целом тон документа, как ожидается, будет позитивным.

Вместе с тем, украинская власть продолжает утверждать, что завершает (а то и завершила) выполнение всех условий.

Почему такая разноголосица по этому вопросу и что это означает для движения Киева в Евросоюз, разбиралась "Страна".

Доклад за закрытыми дверями

Промежуточный доклад о выполнении Украиной критериев ЕК будет представлен на этой неделе. Как выяснило агентство "Интерфакс-Украина", европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи зачитает его на заседании Совета по общим вопросам, запланированном на этот четверг в Стокгольме (Швеция председательствует в ЕС в этом году).

СОВ координирует подготовку встреч на уровне Европейского совета, состоящего из глав государств-членов Евросоюза, а также отвечает за ряд сфер политики блока. В Совет по общим вопросам входят министры по европейским делам стран ЕС.

"Комиссар Варгеи представит Совету устную информацию на предстоящем неофициальном заседании Совета по общим вопросам 22 июня, но, конечно же, основное внимание будет уделено всестороннему отчету по расширению, который Комиссия планирует опубликовать осенью", - сообщила пресс-секретарь ЕК Ана Писонеро "Интерфаксу-Украина".

Устная оценка - это важный этап в евроинтеграции Украины.

Как писала "Страна", ровно год тому назад Киев получил статус кандидата в члены ЕС. Еврочиновники и лидеры государств-членов блока не скрывали, что это аванс, который необходимо оправдать реформами. И только при условии их выполнения можно будет перейти к предметным переговорам о членстве в Евросоюзе. Всего их было семь.

Подробный их разбор можно прочитать здесь.

Здесь же приведем их по пунктам:

- реформа Конституционного суда,

- продолжение судебной реформы,

- борьба с коррупцией, включая назначение руководителя САП,

- борьба с отмыванием средств,

- реализация антиолигархического закона,

- согласование аудиовизуального законодательства с европейским,

- изменение законодательства о нацменьшинствах.

Еврокомиссия предупредила, что ход выполнения Киевом реформ будет официально оценивается дважды - в промежуточном докладе и основном. Украина хотела, чтобы первая презентация состоялась еще весной, чтобы было больше времени на возможную переделку и доработку. А вообще "домашняя работа" должна быть выполнена к декабрю, когда и начинать диалог о вступлении. Но еврочиновники настояли, что устная оценка будет в июне. Второй же доклад запланирован на октябрь.

В украинской власти говорят, что ждут промежуточную оценку ЕК, которая станет ориентиром в планировании дальнейшей работы над критериями.

При этом из уст высших украинских руководителей продолжают звучать заверения, что Киев успешно выполняет европейские задания. Так, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, отвечая на вопрос о ходе выполнения условий ЕК, заявил о значительном прогрессе Украины.

"Мы все приняли, все успели (к июню - Ред.) Мы даже успели принять в первом чтении законопроект, которым немного меняется логика назначения судей Конституционного суда. Мы его согласовали с Венецианской комиссией (Европейская комиссия за демократию через право, ВК - Ред.) - отметил Стефанчук.

Он снова подтвердил намерения украинской власти открыть переговоры о полноценном членстве в ЕС "по крайней мере до конца этого года". "И чтобы все поняли: открытие переговоров о членстве - это событие на три головы выше, чем кандидатский статус, это уже финишная прямая. И только от нас будет зависеть, как быстро мы ее пробежим", - настаивает глава парламента.

При этом украинские спикеры намекают, что переход к обсуждению условий членства Украины евроструктурам будет даже выгоднее нынешнего диалога, так как еще усилит их влияние в стране.

"Открытие переговоров даст усиленное внимание ко всему, что происходит в стране, который этот процесс начала. Нам сейчас нужно это внимание, это усиленное сотрудничество", - заявила руководитель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Евросолидарность") на встрече с Пьером-Александром Англадом, главою комитета по европейским делам Нацассамблеи Франции в Киеве.

Два из семи

Но вот что интересно: западная пресса, опираясь на "сливы" из штаб-квартиры ЕС, сообщает, что в отчете на этой неделе будет говориться, что Украина выполнила только два из семи условий Еврокомиссии. По данным агентства Reuters, это критерии судебной реформе (№2) и изменений в законодательстве, связанных с деятельностью СМИ (в том числе, скандальный закон о медиа, который резко расширяет возможности властей влиять на онлайн-СМИ). Но в целом доклад будет сфокусирован на достижениях Украины в деле реформ.

"Он не будет приукрашать действительность, но признает прогресс. Можно назвать, например, известные антикоррупционные дела", - говорит высокопоставленный чиновник ЕС. По всей видимости, речь идет о задержании бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева, так как об этом случае говорится в статье.

"Что касается реформ, то стакан как бы наполовину полон, мы бы никогда не приняли негативный тон по отношению к Украине в данный момент. Судебные реформы достигли определенного прогресса, хотя есть еще ключевые, которые нужно провести. Не все удовлетворительно", - добавляет еще один собеседник агентства.

При этом Украине в зачет идет назначение новых руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. Это, кстати, входит в пункт №3, как и противодействие коррупции в эшелонах власти, под что подпадает дело Князева. В принципе Киев может сказать, что рекомендации из этого пункта в значительной степени выполнены, хотя у антикоррупционной борьбы по аналогии с революцией есть начало, но нет конца. А значит, непонятно, когда можно будет говорить о полном выполнении этого требования. К этому моменту мы еще вернемся.

Deutsche Welle также поговорила с высокопоставленными чиновниками Евросоюза по поводу успешности Украины. Один из собеседников DW подчеркнул, что оценка "два из семи" - не итоговая и не означает, что страна плохо старается.

"Главный посыл - это то, что у Украины наблюдается существенный прогресс, несмотря на войну", - заявил он.

"Украине не стоит переживать. Ее результаты все равно лучше, чем у Молдовы и Грузии", - отметил другой еврочиновник. По его словам, общий настрой в ЕС положительный, и все идет к тому, что переговоры с Киевом о вступлении начнутся в конце года.

Напомним, что в числе других рекомендаций ЕК - это новый закон о порядке отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда (КСУ), выполнение требований организации FATF (то есть новые меры по борьбе с отмыванием денег), а также изменение законов против олигархов и в защиту прав национальных меньшинств.

Как не раз писала "Страна", по этим пунктам есть проблемы.

При этом, есть шансы на компромисс по закону о судьях КСУ. Принятый еще в прошлом году закон не устроил европейцев, так как Киев не согласился передать западным экспертам право решающего голоса при отборе кандидатов на судейскую должность.

По итогу, в начале июня в первом чтении была принята компромиссная редакция закона о КСУ. Там так и не удовлетворили требование Запада добавить в Совещательную группу экспертов (СГЭ) по отбору судей дополнительного члена, доведя квоту международных партнеров в СГЭ до четырех человек из шести в группе.

Численность экспертов осталась прежней. Однако без хотя бы двух голосов международников решение не может быть принято. И такой вариант более-менее устроил Европейскую комиссию за демократию через право (или Венецианскую комиссию, ВК). Устроит ли руководителей ЕС и зачтут ли они такую редакцию закона за выполнение условия - увидим после его принятия во втором чтении.

К слову, в Раде далеко не все довольны таким расширением влияния международников на отбор судей КСУ. Хотя вряд ли это недовольство заблокирует окончательное утверждение закона.

"Маслова (руководитель профильного комитета, который работал над новой редакцией закона - Ред.) спрашивали на заседании комитета, какая еще страна так же отдает часть своего суверенитета, допуская чужое вмешательство в отбор судей не простого, а Конституционного суда. Он отвечал, что да, мы, первопроходцы, но так нужно для нашей евроинтеграции, для поддержания доверия наших западных партнеров и так далее. Я думаю, что не стоит обращать внимание на ссылку на статью регламента, позволяющую значительно изменить законопроект. Маслов сказал правду: наше руководство спешит к отчету о работе Украины над критериями Еврокомиссии. Увидите, к голосованию во втором чтении проект придет в примерно той же редакции", - прокомментировал народный депутат из "правового" комитета, попросивший об анонимности.

По другим условиям ситуация сложнее.

Правительственный законопроект о финансовом мониторинге топ-политиков и чиновников "завис" в Верховной Раде.

А Венецианская комиссия раскритиковала законы о нацменьшинствах и против олигархов. И если по поводу второго ЕС и Киев пришли к компромиссу, что пока (до конца войны) законодательный акт не будет применяться (хотя и менять его, согласно рекомендациям ВК, тоже не будут), то в случае нацменьшинств украинскую власть фактически поставили перед фактом, что права русскоязычного меньшинства так же нужно соблюдать, как и польского, румынского, венгерского.

"Эту ловушку мы же сами создали. Это же монобольшинство приняла этот закон. И что теперь делать, непонятно. Потому что из правого лагеря уже звучат предостережения, что никакая украинская власть не пойдет на уступки в языковом плане. Однако это условие ЕК. Возможно, там закроют на него глаза, открывая переговоры о членстве. Но все равно потом вернутся", - говорит источник в парламентской фракции "Слуги народа".

Вопросы ребром

В целом обращает внимание на себя то, что заявления на Западе о необходимости Украине больше налегать на реформы, а не требовать ускорить присоединение к ЕС и НАТО, заметно участились.

Например, руководство Евросоюза пообещало Киеву 50 млрд евро в виде грантов и льготных кредитов в течение следующих четырех лет, но при условии, что страна продолжит реформирование, в том числе в сфере борьбы с коррупцией.

О реформах, в том числе антикоррупционной, говорят и в Вашингтоне, считая это важным условием вступления в НАТО.

Об этом, например, недавно заявил Джо Байден, который прямо сказал, что не намерен снижать требования к Украине для вступления в Альянс.

"Они (Украина - Ред.) должны соответствовать одним и тем же стандартам. Так что мы не собираемся облегчать им задачу. Я думаю, что они сделали всё, что связано с демонстрацией способности к военной координации, но есть целый вопрос, безопасна ли их система? Это не коррумпировано? Соответствует ли она всем стандартам, которым соответствует любая другая страна в НАТО?", - сказал президент США.

Политолог Вадим Карасев называет эту риторику на Западе неслучайной.

"Это сигналы украинскому руководству, что нужно не требовать от союзников ускоренных решений, а лучше выполнять их условия. Вы, мол, должны соответствовать критериям развитой демократии и активной борьбы с коррупцией. Но ведь это широкие понятия, которые могут включать много чего. Как и чем изменить успешность, скажем, антикоррупционной борьбы? По-видимому, у Запада появляется кризис видения места Украины в своем сообществе. Киев хотят удержать у входа в клуб, не пуская внутрь. Судьба евроатлантической интеграции Украины зависит от ситуации в большой геополитике и хода событий на театре военных действий", - комментирует эксперт "Стране".

По его мнению, если западные союзники будут и дальше придерживаться этой логики, то в декабре переговоры о полноценном членстве могут и не начаться.

"Придумают очередной совет по типу обсуждаемого Украина - НАТО. Бонусы в виде военной и финансовой помощи будут, но не полноценные призы", - полагает эксперт.

"Проблема в том, что нет политического решения о приеме Украины в ЕС (да и в НАТО). Европейские страны не пришли к консенсусу по поводу Киева. А в этом случае даже какие-то проблемы и недостатки не стали бы препятствием, как мы видим на примере ряда членов ЕС, присоединившихся в числе последних. Поэтому одобрение наших усилий будет, но мы не увидим четкой дорожной карты со сроками. А в таком случае всегда легко найти то, что не соответствует неким критериям. Нашей же власти надо показывать, что перспектива остается. Так что, мы увидим много бодрых разговоров, но мало конкретики", - говорит политолог Андрей Золотарев "Стране".

Вместе с тем, собеседник в руководстве парламентской фракции "Слуги народа", уверен: переговоры с ЕС о членстве начнутся, как и планируют в Киеве, этой зимой.

"Мы свою работу сделаем. Они (Евросоюз - Ред.) не смогут нам отказать. Да, и судя по нашему общению, и не собираются. А подталкивать друг друга к каким-то решениям - это политика", - настаивает источник.

Источник "Страны" в дипломатических кругах также считает, что если не произойдет никаких форс-мажоров, связанных с изменением в неблагоприятную для Украины сторону ходом войны, либо с внутренней дестабилизацией, то зимой будет дан официальный старт переговорам о членстве Украины.

"Однако нужно понимать, что старт переговоров еще не гарантирует членство в ЕС в обозримом будущем. Дорога в ЕС может оказаться очень долгой. Главный момент - сейчас, несмотря на всю зависимость Украины от внешней поддержки, реально на внутренние процессы в стране Запад влияет очень мало. Вопросы, как и прежде, решает спайка чиновников, силовиков и бизнеса. А если брать местный уровень - то велико влияние криминалитета. Для Запада эта система непонятна и плохо поддается управлению, а потому американцам и европейцам представляется опасной запускать ее внутрь НАТО и ЕС. Плюс к тому нужно еще не забывать вопрос о правах нацменьшинств. Украина хочет вынести за скобки этого вопроса тему прав русскоязычных граждан. Но пока непохоже, что ЕС готов на это пойти. До конца войны на этих темах внимание акцентировать западные союзники не будут. И авансом могут давать любые обещания. Но когда после войны наступит время уже предметно начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС и НАТО, то все эти вопросы тут же поставят ребром. Тогда и начнутся проблемы. Перескочить через них можно только на уровне некой геополитической мега-сделки. Когда, например, конфликт в Украине замораживается по "корейскому сценарию", а в обмен на это Украину сразу берут в ЕС. Но пока такая сделка не просматривается", - говорит источник.