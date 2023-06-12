Вывод Венецианской комиссии о необходимости отложить принятие закона об олигархах "очень отрицательный для Украины".

Об этом заявил народный депутат Сергей Власенко, который присутствовал на обсуждении.

"Как сказала одна из докладчиков, бывшая судья ЕСПЧ госпожа Нуссбергер, ключевая дискуссия велась о том, рекомендовать Украине отменить весь закон или рекомендовать внести изменения в его большую часть, удалив весь механизм "признания олигархами". Только потому, что в Украине идет война, это был "лишь" сокрушительный вывод, а не убийственный", - утверждает Власенко.

В числе прочего, по его словам, Венецианская комиссия подвергла критике возможность "определения олигархами" по решению СНБО.

Также он отрицает заявление министра юстиции Дениса Малюськи, что имплементацию закона рекомендовали отложить до конца войны.

"Венецианка рекомендовала "юридически отложить исполнение этого закона". Без указания даты. И дальше следуют рекомендации перейти от индивидуального подхода к системному подходу в борьбе с олигархией", - сказал Власенко.

Напомним, весной Кабинет министров отложил формирование реестра олигархов Украины.

В Минюсте пояснили, что Украина перенесла срок создания реестра олигархов до получения выводов Венецианской комиссии, поскольку его внедрение не должно противоречить Еврокомиссии.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о проблемах с законом об олигархах в отдельном материале.