Чиновников Госпродпотребслужбы Украины подозревают в вымогательстве взяток за экспорт зерна.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Фейсбуке.

Подозрения получили сотрудники центрального аппарата службы в Киеве и ее одесского филиала. Они подделывали выводы лабораторных исследований зерновых культур, указывая наличие в них карантинных организмов. Затем они склоняли представителей компаний-экспортеров к передаче им взятки за выводы экспертизы без указания таких организмов и последующее беспрепятственное получение фитосанитарного сертификата для экспорта украинского зерна. Такая "услуга" стоила экспортерам 0,4 доллара США за каждую тонну зерна.

Посредниками для получения взяток выступали представители фумигационных и экспедиторских компаний. Средства перечислялись или передавались под видом оплаты за несуществующие услуги по контролю за фумигацией.

В рамках следствия были задокументированы девять эпизодов передачи денег на общую сумму более 45 тысяч долларов.

Задержаны шесть человек, в том числе начальник отдела "Центральной фитосанитарной лаборатории", бывшая начальница управления фитосанитарной безопасности одесского филиала Госпродпотребслужбы, замначальника "Одесской областной фитосанитарной лаборатории" и трое посредников.

Четверо уже находятся под стражей, а двое - под круглосуточным домашним арестом.

Ранее мы сообщали, что прокуратура выписала подозрения в разворовывании бюджетных средств на строительстве Подольско-Воскресенского моста.

Также мы писали, что СБУ ликвидировала в Госпродпотребслужбе Одесской области коррупционную схему, связанную с "зерновой сделкой".