В Киеве задержали исполняющего обязанности главы отдела по вопросам благоустройства Киевской городской администрации.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным источника "Страны" в правоохранительных органах, задержанный по подозрению во взятке - исполняющий обязанности начальника отдела по вопросам благоустройства Днепровского района Киева Василий Огороднийчук.

Чиновника подозревают в том, что после проверки документов на осуществление деятельности СТО, потребовал у руководителя автосервиса ежемесячную плату в размере 10 тысяч гривен за дальнейшее беспрепятственное осуществление деятельности.

Ранее мы рассказывали, что одесских силовиков поймали на взятке за фальсификацию "правильных" экспертиз. За "правильную" экспертизу у фигурантов уголовных производств требовали 70 тысяч долларов.

А недавно в Днепре по подозрению в получении взятки задержали руководство окружной прокуратуры. Работники НАБУ задержали по подозрению в получении взятки в 132 тысячи долларов руководителя и заместителя руководителя Слобожанской окружной прокуратуры Олега Катебу и Станислава Батрака.