СБУ и ГБР начали расследование в отношении главы Кассационного административного суда в составе Верховного суда Михаила Смоковича по факту участия в земельных махинациях.

Об этом сообщают источники "Страны" в правоохранительных органах.

Не исключено, что это приведет к тому, что Смокович будет отстранен в ближайшее время от занимаемой должности.

Ранее "Страна" сообщала, что на этой неделе будут выписаны подозрения еще 11 судьям Верховного суда по эпизодам, связанным с коррупцией и взятками, связанные с главным коррупционным делом экс-главы ВС Всеволода Князева и другими эпизодами. По данным источников, это разные судебные процессы и разные эпизоды, где подтверждается системная коррупция и круговая порука - фактически ОПГ в Верховном суде.

Также недавно в Днепре по подозрению в получении взятки задержали руководство окружной прокуратуры. Работники НАБУ задержали по подозрению в получении взятки в 132 тысячи долларов руководителя и заместителя руководителя Слобожанской окружной прокуратуры Олега Катебу и Станислава Батрака.