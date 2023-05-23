НАБУ нашло еще полмиллиона долларов возможной взятки в деле экс-главы Верховного суда Князева
НАБУ и САП при обыске дополнительно изъяли крупную сумму наличных в почти полмиллиона долларов, скрытую участниками преступления по делу о подозрении главы Верховного Суда. На данный момент НАБУ и САП исследуют источник происхождения и принадлежность этих средств.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Обыск был проведен 22 мая в рамках досудебного расследования получения 2,7 млн. дол. США неправомерной выгоды главы ВС и адвокатом. Деньги передавали главе ВС в обмен на решение в пользу одного из украинских бизнесменов.
"Выявить схему удалось благодаря проникновению детектива НАБУ под прикрытием внутрь преступной группировки. А эпизод с "вознаграждением" для главы Верховного Суда связан с принятием судом решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит"", - сообщают в НАБУ.
Напомним, ранее в САП сообщали, что не могут найти около миллиона долларов, которые, по данным следствия, были переданы экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву в качестве взятки для принятия нужного решения.
Также адвокат Князева заявлял, что в деле "потерялась" часть денег, якобы полученных в качестве взятки.