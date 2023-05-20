По информации источников "Страны" в правоохранительных органах, в деле взятого под стражу экс-председателя Верховного суда Всеволода Князева не существует никакой женщины - агента НАБУ, о которой ранее писали в СМИ.

По словам источника, на самом деле Князева сдал его друг детства.

"История о девушке-агенте была просто выдуманной, но красивой легендой. Князева писал, документировал, а по итогу сдал нотариус Кирилл Горбуров, с котором они дружили чуть ли не всю жизнь, по-моему, они ещё и кумовья. Князев его за собой всю жизнь тянул, а тот оказался "крысой", - сказал источник.

Он отметил, что некоторое время назад Горбуров был привлечён НАБУ к сотрудничеству как агент и, возможно, занимался провокацией на преступление в интересах бюро.

"Насколько мне известно, сам Горбуров как фигурант по какой-то причине подозрение не получил. По крайней мере пока. Он проходит по программе защиты свидетелей. Прокуроры говорят, что Князева разоблачил некий агент НАБУ Александр Кравченко, который ну просто не укладывается в весь этот пазл как отдельный фигурант. Он якобы передавал средства Князеву, но дело в том, что именно Горбуров является доверенным лицом Князева, он бы не рисковал в таких вопросах", — сообщил источник.

Напомним, Князева подозревают в получении миллионной взятки. 18 мая Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокуроров САП в отношении экс-главы Верховного суда, взяв его под стражу на 60 дней, до 14 июля, с возможностью внесения залога в размере 107 миллионов гривен.

В отдельном материале "Страна" подробно анализировала дело Князева.