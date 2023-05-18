Адвоката Олега Горецкого, которого задержали на взятке с бывшим главой Верховного суда Всеволодом Князевым, суд арестовал до 13 июля с правом выйти под залог в размере 80 миллионов гривен.

Об этом сообщает "Суспильне".

Прокурор Игорь Щур ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 100 миллионов 113 тысяч гривен. Кроме того, при внесении залога он предлагал наложить обязательство являться в суд и изъять загранпаспорта, поскольку подозреваемый может скрыться.

По словам прокурора, Князев распределил обязательства между участниками группы, неправомерно получавшей средства. Особую роль в ней якобы играл именно Горецкий.

"Он должен был подыскивать дела людей, которые согласны были предоставить неправомерную выгоду за предопределенное судебное решение, удерживать и скрывать в течение определенного членами этой группы срока неправомерную выгоду в тайном месте для уменьшения рисков разоблачения правоохранительными органами", — отметил Щур.

В подтверждение прокурор зачитал расшифровку диалогов.

Сам подозреваемый свою вину не признал. Он попросил выбрать ему ночной арест или залог не более миллиона гривен, поскольку залог 100 миллионов 113 тысяч якобы несоразмерен с его доходами.

"О рисках выезда. Я не выезжал из Украины с начала полномасштабной войны. Это моя принципиальная позиция. С Князевым мы никогда не виделись один на один", — добавил Горецкий.

Будут ли стороны обжаловать решение суда, прокурор и адвокаты говорить отказались.

Самому Князеву продолжают избирать меру пресечения.

Как мы писали, САП требует взять его под стражу с возможностью внесения залога в размере 150 миллионов гривен.

Мы подробно разбирали этот громкий коррупционный скандал в украинской судебной системе.