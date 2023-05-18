Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) требует взять под стражу экс-главу Верховного суда Всеволода Князева с возможностью внесения залога в размере 150 миллионов гривен.

На заседании суда по избранию меры пресечения для Князева прокуроры САП изложили фабулу дела.

По версии следствия, непосредственно о получении денег за неправомерное судебное решение с Константином Жеваго договаривался адвокат Олег Горецкий. Горецкий, по версии следствия, взаимодействовал с неким Дмитрием Кравченко, а уже Кравченко общался с Князевым и передавал ему деньги.

Кравченко, по заявлению следствия, является специальным агентом (надо полагать - спецагентом НАБУ).

Прокуроры заявляют, что Князев получил первую часть взятки в размере 1 млн 350 тысяч долларов 3 мая от специального агента Кравченко в квартире Князева. Вторую часть взятки в сумме 450 тысяч долларов Князев получил также от Кравченко 15 мая в своей квартире. Но затем Князев переместил 450 тысяч в свой служебный кабинет и положил их в сейф. Это подтверждает протокол негласных следственных действий по наблюдению за деньгами.

В служебном кабинете Князева изъяли 597 тысяч долларов, но не все деньги, которые были изъяты в кабинете, являются частью взятки. Сам Князев заявляет, что в служебном кабинете хранил личные средства. Это также подтверждает следствие. Прокуроры заявляют, что перед передачей Князеву денег следователи переписывали номера купюр и не все изъятые во время следственных действий деньги относятся к данному уголовному делу.

Напомним, сегодня Высший совет правосудия дал добро на взятие Князева под стражу.

Мы подробно разбирали этот громкий коррупционный скандал в украинской судебной системе.