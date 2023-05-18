Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокуроров САП в отношении экс-главы Верховного суда Всеволода Князева, взяв его под стражу на 60 дней, до 14 июля, с возможностью внесения залога в размере 107 миллионов гривен.

Сторона обвинения требовала залог в размере 150 миллионов гривен.

Защита Князева не соглашается с таким вердиктом ВАКСа и будет обжаловать решение по мере пресечения. Об этом "Стране" сообщил адвокат Князева Владимир Клочков.

"Защита не соглашается и будет подавать апелляцию в понедельник", - сказал Клочков.

По версии следствия, непосредственно о получении денег Князевым за неправомерное судебное решение с Константином Жеваго договаривался адвокат Олег Горецкий. Горецкий, по мнению следствия, взаимодействовал с неким Дмитрием Кравченко, а уже Кравченко общался с Князевым и передавал ему деньги. Кравченко, по заявлению следствия, является специальным агентом.

Напомним, сегодня Высший совет правосудия дал добро на взятие Князева под стражу.

Мы подробно разбирали этот громкий коррупционный скандал в украинской судебной системе.