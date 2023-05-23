Вчера, 22 мая, защита экс-главы Верховного суда Всеволода Князева подала апелляцию на решение о мере пресечения (он взят под стражу с альтернативой залога 107 млн грн). Рассмотреть апелляцию защиты Князева суд может уже на этой неделе.

Об этом сообщил "Стране" адвокат Князева Владимир Клочков.

"Уверен, что предварительное судебное заседание будет назначено уже на этой неделе. Во время него рассмотрят допуск дела к рассмотрению и другие процедурные, чисто формальные вопросы. Возможно, это будет и завтра-послезавтра", - сообщил Владимир Клочков.

Напомним, Князева подозревают в получении 2,7 миллионной взятки. В коррупции якобы замешано руководство и ряд судей ВС с одной стороны и одна из ведущих финансово-промышленных групп страны (ФПГ) - с другой. По данным следствия, речь идет, помимо прочего, о председателе ВС Всеволоде Князеве и ФПГ "Финансы и Кредит", подконтрольной бизнесмену Константину Жеваго.

При этом правоохранители не нашли около миллиона долларов, которые, по данным следствия, были переданы экс-главе Верховного Суда в качестве взятки для принятия нужного решения.

"Страна" подробно анализировала дело Князева в отдельном материале.