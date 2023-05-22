По информации источников "Страны" в правоохранительных органах, на этой неделе будут выписаны подозрения еще 11 судьям Верховного суда по эпизодам, связанным с коррупцией и взятками, связанные с главным коррупционным делом экс-главы ВС Всеволода Князева и другими эпизодами.

"Это разные судебные процессы и разные эпизоды, где подтверждается системная коррупция и круговая порука - фактически ОПГ в Верховном суде", - говорит источник.

"Страна" уже сообщала, что 15 мая, по данным наших источников, проходили обыски у 18 судей Верховного суда, помимо Князева, который в тот день был задержан. По информации источника, у части судей во время обыска нашли дома наличку в крупных размерах в разных валютах.

Ранее мы рассказывали подробности дела Князева и каким образом НАБУ получила против него доказательную базу.

ВАКС уже взял его под стражу с залогом больше 100 миллионов.

Перед этим судьи Верховного суда досрочно лишили Князева полномочий главы суда.

При этом у олигарха Константина Жеваго отрицают, что он имеет отношение к взятке, в получении которой подозревают главу и судей Верховного суда.