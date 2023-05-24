В эту пятницу, 26 мая, состоится пленум Верховного суда, на котором будет избран новый глава и заместитель главы суда.

Список претендентов публично не разглашается. В пресс-службе суда "Стране" сообщили, что кандидатуры будут объявлены непосредственно в ходе пленума, после чего состоится тайное голосование.

Однако, по информации источников "Страны", на должность главы ВС претендуют пять ключевых кандидатов.

Первый - Иван Мищенко, судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда и глава конкурсной комиссии Высшего совета правосудия. Мищенко после начала вторжения РФ ушел добровольцем на войну и стал командиром взвода 93-й бригады "Холодний Яр", взяв позывной "Судья Дредд". По информации "Страны", его кандидатуру поддерживают антикоррупционные активисты. В тоже время, среди самих судей у него поддержка небольшая, так как в ВС распространено мнение, что Мищенко в большей степени пиариться, чем воюет, проводя много времени в Киеве, а не на фронте.

Второй претендент - Альберт Езеров, судья Верховного суда. В прошлом - замначальника Одесской таможни, где пересекался с действующим главой НАБУ Кривоносом и хорошо знаком с ним.

Третий претендент - Борис Гулько, глава Кассационного гражданского суда ВС. Считается близким к Офису президента. Однако его участие в выборах главы ВС еще под вопросом. Вполне вероятно он не будет выдвигать свою кандидатуру.

По одной из версий, Гулько вместо своей кандидатуры может поддержать Станислава Кравченко, главу Кассационного уголовного суда ВС. По данным источников "Страны", на данный момент у Кравченко наибольшие шансы на избрание

Также среди обсуждаемых претендентов на должность главы ВС собеседники "Страны" называют Наталью Коваленко, судью Кассационного админсуда ВС.

Напомним, что 16 мая 2023 года Пленум Верховного Суда выразил недоверие Всеволоду Князеву и прекратил его полномочия в должности председателя Верховного Суда.

Исполняющим обязанности председателя до избрания нового главы ВС является Дмитрий Луспеник, секретарь пленума Верховного суда.